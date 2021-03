Tallinna kiirabi juht kurjustas koroonaeitajatega: me puutume iga päev kokku teie ohvritega 

Adlas märkis, et piltlikult öeldes on kõigi nende inimeste surmas keegi süüdi, sest keegi teine neid ju nakatas. „Seetõttu on meedikul sellist uskmatust või julma suhtumist teiste inimeste tervisesse äärmiselt keeruline meedikul mõista. Meil rahuajal võib olla erinevaid arusaamu. Me arvame, et meie ühiskonda rikastavad need inimesed, kes tajuvad maailma erinevalt; vahel isegi kümne rumala mõtte kohta üks tark mõte tuleb ka ning see aitab edasi. Aga epideemia ajal, suure häda ajal, mis on maad ja rahvast tabanud, tuleb käituda nii, nagu targemad ütlevad," rõhutas Adlas. „Siin on mask, isolatsioon ja vaktsineerimine must – selle vastu ei tohi eksida.“

„Vot see kuulub sellesse kategooriasse... Ma ei taha öelda seda sõna, et nad on tahtlikult teise inimese surma põhjustajad, aga tegelikult see nii on. Inimene teab, et see on väga ohtlik nakkushaigus, üks protsent nakatunutest sureb, aga ta tahtlikult läheb tööle, läheb kollektiivi, tahtlikult eirab reegleid, et kanna maski, hoia distantsi, ära mine haigena tööle, vaktsineeri... Ja ta eirab seda tahtlikult. Kuidas seda teistmoodi käsitleda, kui tahtlikult teise inimese kahjustamist kuni kõige halvemani välja?“ küsis Adlas.

Adlas tunnistas, et koroonapandeemia tõttu kannatavad ka muid haigusi põdevad inimesed.

„Tervishoid on tervik. Enne pandeemiat oli meil sada nakkushaiguste kohta haiglas. Täna on meil juba 700 täis. See tuleb nende arvelt, kes töötasid teistes osakondades. Nad kõik on täna nakkusosakonnad ja me ei saa täna võtta sisse teiste haigustega inimesi. Aga haigused ei ole ära kadunud, nemad aina arenevad, ägenevad ja lähevad aina hullemaks. Seetõttu peabki arvama, et nii mõnigi inimene, kellel on jäänud järelravi saamata või mõnel inimesel põhiravi saamata, nende surm saabub varem, sest inimeste ebaratsionaalse käitumise tõttu nakkushaigeid nii palju, et me ei saa kõiki haigeid õigeaegselt ravida,“ seletas Adlas.

Adlase sõnul paistab, et karmimad piirangud on nakatumistele piduri peale pannud ja kiire kasv on peatatud.