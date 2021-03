Tartu ülikooli rektor: 300 üliõpilast on valmis minema Eesti haiglatele appi! 

Sammu taga on ülikooli enda paindlikus: tudengite õppetöö korraldatakse ümber. 1.–2. kursuse arstiüliõpilasi julgustab ülikool töötama haiglates hooldajatena õppetöö kõrvalt. Nende kaasamise eelduseks aga on 16–24tunnie väljaõppe läbimine.

3.–5. kursuse üliõpilaste puhul püütakse neile anda võimaluse töötada nii, et osa rühmadest on neli nädalat haiglas ja neli nädalat õppetööl, seejärel toimub rühmade vahel rotatsioon. Viienda kursuse üliõpilased saavad töötada abiarstidena ja 3.–4. kursuse õppurid abiõdedena.

„6. kursusel on 18 üliõpilast juba Covid-osakondades tööl ning veel on neid, kes on valmis appi minema,“ täpsustas Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser kirjas terviseametile. „Residentide puhul saame öelda, et kõik nad on juba haiglates tööl ning nende ümber suunamine saab toimuda analoogselt teiste arstidega.“

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee on välja toonud, et Eesti haiglad vajaksid hinnanguliselt 400 õde, et koroonapatsientidega toime tulla. „Selleks, et 150 voodit lahti hoida, on vaja 350 inimest,“ on Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla ülemarst Peep Talving olukorda näitlikustanud.