JAH VÕI EI? Minister Kiik vaeb ekspresident Ilvese pakkumist vaktsineerimistehinguks 

ILUS MÕTE: Üks Eesti tipptegijaid, kes tahaks Johnson & Johnsoni vaktsiini Maarjamaale tuua, on president Toomas Hendrik Ilves. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on valitsus koostööks avatud, kuid iseküsimuseks kujuneb selle vajalikkus ehk ajafaktor: ka riik võib oma plaane järgides jõuda sama kaugele, kui tipptegijad tahavad jõuda USAs tehtud vaktsiiniga. Foto: Kollaaž (Martin Ahven, Andres Putting / Ekspress Meedia)

Rühm Eesti tipptegijaid eesotsas ekspresident Toomas Hendrik Ilvesega küpsetab plaani vaktsineerida siinsed elanikud võimalikult kiiresti USA firma Johnson & Johnsoni koroonavaktsiiniga. Plaani järgi võiks suve alguseks olla suurem osa Eesti inimesi vaktsineeritud. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on koostööle avatud, ent mõtiskleb, kas see on vajalik: „Tegelikult me liigume selles graafikus täisealise elanikkonna suhtes juba praegu.“