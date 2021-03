Euroopa Ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin on ohutu 

Ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) rõhutas neljapäeval, et AstraZeneca vaktsiini kasutamist tuleks jätkata, kuna vaktsineerimise kasutegurid kaaluvad üles võimalikud riskid. Organisatsioon rõhutas, et seni pole leitud põhjuslikku seost trombide ja vaktsiini vahel.