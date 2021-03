TEADLANE SELGITAB: kui koroonateste ei tehtaks, kas siis oleks inimestel hoopis gripp – nagu vanasti? 

"Väide, et enne 2020. aastat Eestis PCR-testimist ei kasutatud, ei vasta tõele – PCR (polümeraasi ahelreaktsiooni) põhine diagnostika eri patogeenide tuvastamiseks on Eestis kasutusel juba u 20 aastat. Kiirel otsimisel jäi ette näiteks HIVi ravijuhend 2003. aastast, kus PCR testimine on täiesti sees on. Pikem nimekiri patogeenidest, mille tuvastamiseks kasutatakse PCR testi, on saadav näiteks TÜ Kliinikumi ühendlabori lehel.

Grippi põhjustavad konkreetselt gripiviirused, mille tuvastamiseks on omad testid (osad neist samuti PCR-põhised). Iga patogeeni tuvastav PCR-test on disainitud spetsiifiliselt just selle patogeeni jaoks. See, et koroonaviiruse ja gripiviiruse tekitatud infektsiooni sümptomid kattuvad osaliselt, et tähenda, et koroona oleks gripp – väga paljud hingamisteid nakatavad viirused tekitavad sarnaseid sümptome ning konkreetne haigustekitaja tuvastatakse ainult vastava testi abil."