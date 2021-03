VIDEO | Tanel Kiik: kui koroonanumbrid ei lange, peab valitsus uuel nädalal astuma järgmisi samme

Lanno tunnistas kurba tõsiasja: „Peab nentima fakti, et pandeemia olukord on Eestis jätkuvalt kriitilises faasis.“

Isegi kui positiivsete koroonatestide arvult võiks kiita Põlva- ja Valgamaa inimesi, kus on Eestis madalaim nakatumus, siis muud andmed seda tingimata ei luba. Lanno: „Reoveesignaalides on näha, et Valgamaal on toimunud tõus juba kaks-kolm mõõtmispunkti järjest.“

Suvi võib vahele jääda, hoiatas Lanno, et iga praegu raisku minev päev tuleb kaunimate ilmade arvelt. Ainult juhul kui praegu üle ühe ulatuv nakatumiskordaja R langeks kähku 0,85 peale, saame loota, et mai keskpaigas oleme Eestis sarnasel tasemel muu Euroopaga. Terviseametnik rõhutas samuti, et jätkuvalt tuleks vältida igasugust reisimist, nii välismaale kui ka riigisiseselt.

Lanno sõnul pole ühtegi ettevõtet või asutust kehtivate piirangute rikkumise pärast (veel) suletud. „Viimane juhus oli Depo ehitusmaterjalide keskusega, kus meil tuli anda korraldus lõpetada valitsuse korralduse rikkumine,“ rääkis Lanno kaupluse kohta, millest enamik läheb ehitusmaterjalide alla, aga on üpris suur kogus ka esmatarbekaupa ja toitu, mille müük on lubatud. „Asi on jõudnud nii kaugele, et poe advokaadibürooga läheme üle vaatama korralduse järgimise võimalusi seal poes,“ lisas Lanno.

Siseminister Jaani paljastas, et jätkuvalt on probleeme inimestega, kes peaksid püsima koduseinte vahel isolatsioonis, kuid liiguvad siiski ringi: viimasel ajal on politsei tabanud 14 taolist isikut.

Kuniks leidub inimesi, kes ei pea kinni seatud piirangutest, seatakse raskesse seisu nii terviseamet, politsei, aga oma otsustes ka valitsus. Terviseminister Kiik nentis, et reeglid võivad riigis karmistuda: „Ootame kindlasti ära uue nädala alguse, vaatame peale teadusnõukoja soovitustele-hinnangutele. Ühtegi piirangut meil ette kokku lepitud pole, aga kui olukord ei näita stabiliseerumist ega langustrendi, siis ma kardan, et tuleb valitsusel asuda järgmisi samme tegema.“