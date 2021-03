Uudised ANDKE SÜSTI! Koroonavaktsiinide Eestisse juurde nuiamisel on palju kisa, aga villa polegi Viljar Voog , täna 16:45 Jaga: M

GALERII

Euroopa ravimiamet kuulutas esialgu AstraZeneca koroonavaktsiini ohutuks. Sellegipoolest otsustas enamik põhjamaid selle kasutamisega pausi pidada. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP / SCANPIX

AstraZeneca Covid-19 vaktsiiniga on nüüd mõneks ajaks selgus majas: Euroopa ravimiameti esialgsel hinnangul on see ohutu, Eesti eksperdid soovitavad järgmised paar nädalat keskenduda sellega 60+ vanuses inimeste vaktsineerimisele. Kui nüüd ravimit vaid kuskilt saaks…