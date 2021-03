Soome peatas ajutiselt AstraZeneca vaktsiini kasutamise 

Soome terviseamet teatas, et AstraZeneca kasutamine pannakse pausile vähemalt nädalaks. Vähemalt kahel vaktsineeritul tekkis pärast AstraZenecaga vaktsineerimist tromb, seetõttu ei kasutata arstimit edasi seni kuni juhtunu kohta on rohkem infot.

Euroopa ravimiamet avaldas neljapäeval raporti, milles nimetati AstraZeneca vaktsiini ohutuks ja efektiivseks. Nagu ka Eesti kriisijuhid ja spetsialistid AstraZeneca jätkuvat kasutamist põhjendasid, toodi ka raportis välja, et vaktsiini kasutamise kasu kaalub üle võimaliku kahju.

Rootsi teatas, et vajab AstraZeneca vaktsiiniga jätkamise üle otsustamiseks paari päeva; Saksamaa jätkab niipea, kui valitsus rohelise tule annab.

Norra ravimiamet aga märkis, et AstraZeneca ohutuse osas on veel vara järeldusi teha ning trombijuhtumite seost vaktsiiniga välistada. Seetõttu on AstraZeneca kasutamine Norras hetkel veel pausil.