DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas ravida gastriiti? 

Gastriidi kolmikravis tavaliselt kombineeritakse maohappesuse vähendajat, antibiootikumi ja veel ühte bakterivastast preparaati. Ega need iseenesest enesetunnet ei paranda, kõigil on omad kõrvaltoimed.

Halb tuju tekitab kindlasti halba enesetunnet. Mida parem tuju, seda parem enesetunne. Kuid kahjuks ka vilets enesetunne tekitab viletsat tuju. Nii et nokk kinni, saba lahti, ja ikka jälle arstile, sest ravi tuleb jätkata, gastrtiidi puhul on see pikaaegne, ja dieedi kohta oma raviarstilt küsida, sest kui gastriit juba olemas, siis dieet on eluaegne.