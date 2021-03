VIDEO | Tanel Kiik: koroonaolukord on mõnevõrra stabiliseerunud, aga vastuvõetamatult kõrgel tasemel

Hädaolukorra meditsiinijuht lisas, et kuigi nakkuskordaja näitaja R on veidi langenud, püsib see veel üle ühe, mis tähendab, et olukorra paremaks minemist pole lähinädalatel oodata.

Sule sõnas, et hommikuse seisuga on haiglas ravil 699 patsienti, 52 inimest vajavad juhitavat hingamist. Ta ka ütles, et Põhja regiooni haiglates on järjest enam haigusjuhtumeid. Doktor lisas, et haiglad teevad koostööd kõikvõimalikel tasemetel ning sel tasemel on püsitud mõnda aega, ent koroonaviirusega võitlemise võimekuse tõstmise korral tuleks see muu ravi koomale tõmbamise ehk kvaliteedi arvel.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik sõnas, et olukord on küll stabiliseerunud, kuid vastuvõetamatult kõrgel tasemel. Ta ütles, et siseministeerium on kaardistanud tervishoiutöötajaid, keda vajadusel appi tuua.

"Kui üldse midagi positiivset välja tuua, pole me enam sellises tõusutrendis nagu mõnel eelneval nädalal," sõnas Kiik, kes ütles, et mõistliku käitumise tagajärjel – kodukontorist töötamine, maski kandmine, piirangutest kinnipidamine – muutub stabiliseerumine ühel hetkel langemistrendiks.

Minister ütles, et märtsikuus vaktsineerimine kiirenes ning seni on tehtud üle 100 000 vaktsiinisüsti. Ta sõnas, et 70aastaste ja vanemate hulgas on vaktsineerituid kolmandik ning huvi kaitsepookimise vastu on tõusnud.