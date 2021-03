USA uuring: AstraZeneca vaktsiin on ohutu ja tõhus 

Uuringust selgus, et palju poleemikat tekitanud vaktsiin on sümptomaatilise Covid-19 peatamisel 79% efektiivne ja raskete haiguste ennetamisel 100% efektiivne. Samuti leiti, et verehüübimisega seotud probleeme ei esinenud. Uuringus osales üle 32 000 vabatahtliku, kellest ligi viiendik olid 65aastased ja vanemad. Ka eakatele pakkus vaktsiin sama palju kaitset kui noorematele vanuserühmadele.