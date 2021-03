PEREARST MADIS VESKIMÄGI: „Mind jahmatas koroonabandiitide aktsioon. Teisiti ei oska seda seltskonda nimetada.“ 

„Karmilt öeldes – igaühe tervis on tema oma asi. Kuid.... Kui ohustatakse inimesi, kes omalt poolt teevad kõik, et mitte haigestuda, kui suurendatakse meedikute-haiglate töökoormust, mis on koroonapandeemia tingimustes meeletu, kui põhjustatakse maksumaksjale oma rumalusega suuri kulusid – siis olukord on tõesti kriminaalne,“ leiab Veskimägi

Olen isekeskis arutlenud mõtet – diferentseeritud sotsiaalmaks. Ehk inimese sotsiaalmaksukoormus peab sõltuma tema tervist toetavatest (hävitavatest) valikutest. Praegu on nii, et terve, normaalkaalus, mittesuitsetav inimene, kes teenib korralikult, liigub parajalt, ei ole kordagi olnud haiguslehel, peab maksma kinni teise äärmuse ravikulud ja töövõimetuse ning puuderahad, ravimite soodustused.

Inimese käitumist saab mõjutada mitmeti. Esimene on haridus, kõrgharitud inimesed elavad kauem, õnnelikumalt ja tervemalt. Ka kenad saated tervisedendusest ning paljud kampaaniad omavad head toimet.

Järgneb õppimine mingist juba tekkinud tervisekahjust. Näiteks kergem südamelihase infarkt, algav suhkruhaigus, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Ka surmahirm näiteks pohmellivaevustest: südamerütmihäired, krambid, oksendamine, värinad jm omab mõnes mõttes head toimet. Järgmine kord ehk osatakse pidada piiri liigjoomisel või hoopis seda vältida.

Paljud mehed tulevad kähku arsti juurde, kui nende lähedane sõber või töökaaslane on saanud raske haiguse või siitilmast lahkunud. Ja inimese käitumist mõjutab ka raha, kulutused näiteks ravimitele ja suitsule. Korralik suitsumees maksab ju u sada eurot kuus. Tubakatoodete aktsiisimaks on „päris hea“. Kahjuks alkoholi aktsiis on liiga madal, siit see alkoralli.

Samas on alkoaktsiisi tõstmine poliitiline suitsiid, vastav erakond kaotab oma valijad ja ei saagi olla populaarne. Lahendus oleks erakondade ülene maksupoliitika. Mida on vaja veel teha ?