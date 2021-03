KAS LOOBUDA ANTIDEPRESSANTIDEST? Naistearst selgitab, kui riskantsed on need  raseduse ajal ja pärast sünnitust 

Foto: Merilin Ulm

Kui suur on risk, et ravi pooleli jätmisel muutub patsiendi seisund niivõrd, et ta ei suuda hooldada last?

See sõltub kõik sellest, kui raske on naise depressioon. Kerge ja mõõduka depressiooni korral kui naine on vähemalt 6 kuud sümptomite vaba, võib lõpetada ravi arsti järelvalve all. Sellistes olukordades võib abi olla psühhoteraapiast ja elustiili muutustest (jooga, mediteerimine, füüsiline treening, värskes õhus viibimine, stressi minimaliseerimine). Kuid nii naisele kui lapsele on parem jätkata antidepressantide võtmist siis, kui varasemalt on esinenud raske depressiooni episoode, aga ka siis kui on esinenud bipolaarsed häired või olnud suitsiidi katseid või mõtteid. Sellisel juhul võib ravi katkestamisel naise seisund oluliselt halveneda.