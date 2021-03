TEADLANE SELGITAB: miks on vaja reoveeuuringuid ja miks koroonaviirus ei hävine seal? 

„Esmalt küsimuse esimene pool – miks on vaja teha reoveeuuringuid? Reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne, kui esimesed nakatunud jõuavad haigustunnustega testima. Reoveeseire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuringu eesmärk on varjatud kollete avastamine ja puhangudünaamika jälgimine, et vastavalt vajadusele viiruse leviku piiramiseks varakult täiendavaid abivahendeid kasutusele võtta või siis saada kinnitust viirusepuhangu lõppemisele.