ÕDEDE LIIT OOTAB LAHENDUSI: kui koroonapandeemia saab läbi, jõuab tervishoiusüsteem tõelisse kriisi 

„Kui COVID-19 pandeemia ühel päeval läbi saab, jõuab tervishoiusüsteem tõelisse kriisi. Oodata on töölt lahkumise lainet. Inimesed on kurnatud. Ühtegi päris otsust olukorra parandamiseks ei ole tehtud – kollektiivlepingu läbirääkimised seisavad ja õdede õppesse vastuvõttu ei ole suurendatud. Õdesid ja teisi tervishoiutöötajaid kiidab küll kogu Eesti, aga õed ootavad tegusid, mis näitaks, et nende eneseohverdust on meie ühiskonnal päriselt vaja,“ ütles kirjas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.