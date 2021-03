NARKOOS HAMBAARSTI JUURES? Nendel juhtudel on see tõesti võimalik! 

Hammaste ravi tundub osale inimestele küll ebamugav protseduur, kuid reeglina see kunstund ei nõua. Paraku satub hambaarsti juurde ka patsiente, kellele ravi põhjustab talumatut valu või ebamugavust ning siis on üldnarkoos või sedatsioon põhjendatud. Lisaks säästab narkoos organismi stressist, mis traumaatilise protseduuriga enamasti kaasneb.

"Kuna narkoos kätkeb alati väikest lisariski ja nõuab kas inimese enda või riigi rahakotist täiendavat panust, ei tehta otsust hambaid ravida või eemaldada läbi une kunagi kergekäeliselt," ütleb hambaarst Raili Luikmel. Foto: Erakogu

Narkoos võib olla põhjendatud ka siis, kui patsiendil on vajalik eemaldada korraga kõik tarkusehambad. Narkoosita saaks seda teha vaid ühekaupa, aga see on paratamatult ajamahukam ja valulikum, sest iga hamba eemaldamisele järgneb taastumisprotsess. Narkoosiga saab kiiremini ja lihtsamalt paigaldada korraga palju implantaate, sest patsiendile on see valutum ja hilisem paranemisprotsess on enamasti kergem.