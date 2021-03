KA SILMAD VAJAVAD VITAMIINE! Väsimusest ja kipitusest päästavad need vahendid 

Kuiva silma pisarad ehk kuntspisarad sisaldavad näiteks A-, E-, B2- ja B12 vitamiini, hüaluroonhapet, aaloet, dekspantenooli, mineraalõlisid ja muud. Silmatilkadel on erinev koostis, aga ka erinev tilga paksus.

Paksema konsistentsiga kunstpisarad nagu geelid ja salvid püsivad silmas pikka aega – neid tuleks panna silma õhtul enne magama minekut ja hommikul. Silmatilkasid tuleks kasutada nii tihti kui vajadus on. Kui üks niisutav tilk ei sobi, tuleks proovida järgmist niikaua, kuni leitakse endale sobiv.

Foto: Pixabay

Silmavitamiinid sobivad inimestele, kes töötavad palju ekraanidega, loevad või muud moodi pingutavad oma silmi. Vitamiinid kaitsevad silmi ka tugeva valguse eest. Silmavitamiini koostisesse on valitud silmale vajalikud vitamiinid, antioksüdandid ja mineraalid nagu A-, C- ja E- vitamiin, tsink, oomega-3, seleen ja mustikas.

Apteegist leiab spetsiaalseid tooteid ka kontaktläätsede kandjatele. On nii puhastusvedelikud kui ka tundlikule silmale mõeldud hooldusvedelikud. Samuti on kontaktläätse kandjale hädavajalik kasutada niisutavaid tilkasid, et saada kehvasti ära tulevad läätsed silmast kätte, ennetada silmapõletikke ja leevendada kuiva silma.