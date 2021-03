JOO ROHKELT JA TUULUTA TUBE: perearstid avaldasid juhendi koroona koduseks põdemiseks 

"Kuna ma töötan ka kodust, siis ma nädalavahetustel igal hommikul arvutist vaatan, kes meie perearstikeskuses on jälle positiivse testi saanud. Mul läheb füüsiliselt süda pahaks, kui ma vaata, kui suur hulk see on jälle," rääkis Tiik.

Arsti sõnul on koroonahaigete sümptomid väga erinevad ja ta rõhutas, et haigestunu ei tohiks jääda ootama, kuni kaob lõhnataju või tekib köha. "Ei ole selliseid klassikalisi sümptomeid. Kui kurk jääb valusaks, võib see olla koroona. Kui nina läheb kinni, võib olla koroona. Lihtsalt palavik ilma millegita. Lastel on palju kõhulahtisust, oksendamist - jälle võib olla koroona," sõnas Tilk. Iga sellise sümptomi puhul tuleb kohe testile minna.

Tiik rääkis, et koroona puhul on omapärane see, et kopsupõletik võib tekkida ka eelneva köhata. "Väga sageli meil seda köhakaebust pole üldse olnud. Lihtsalt ühel hetkel läheb see enesetunne väga kehvaks," ütles Tiik.

Kopsupõletik tekib tavaliselt 6.-9. päeval ja vanematel inimestel läheb seisnud kiiremini raskeks. Noored peavad tavaliselt kauem vastu. "Kui siis tekib selline enesetunde halvenemine, et lähen teisele korrusele ja hakkan hingeldama ja väsima, siis on ohumärk, et see on juba läinud kopsupõletikuks," seletas Tiik.

Nendele täiskasvanud koroonahaigetele, kes saavad põdemisega iseseisvalt hakkama, koostas perearstide selts juhendi koduseks raviks.

KODUSE RAVI JUHEND TÄISKASVANUD PATSIENDILE