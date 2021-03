ÕDE TÖÖST KOROONAOSAKONNAS: „Minu jaoks on kõige raskem osa surm – patsient, kes täna tundub täiesti stabiilne ja normaalne, võib homme olla juba läinud.“ 

Kas teil on olnud hetki, kus tundsite, et teie elukutse on liiga raske? Mis teid siis aitas?

Samal teemal Uudised TEADLANE SELGITAB: kui suur kogus antikehi on piisav koroonaviiruse vastu? Kindlasti on olnud hetki, kui taban end küsimast, kas see on minu jaoks ikkagi õige amet. Eriti siis, kui tulen tagasi hullumeelselt vahetuselt, täis emotsioone ja võimetu rahunema, sest kõik toimuv tundub lihtsalt nii ebareaalne.

Minu jaoks on kõige raskem osa surm – patsient, kes täna tundub täiesti stabiilne ja normaalne, võib homme olla juba läinud. Teades, et patsiendid on haiglas üksi, hirmul ja segaduses, üritan tervishoiutöötajana anda endast parima, et pakkuda neile tuge ja lohutust ning näidata, et ma pole inimene, kes neile ainult ravimeid toob, vaid keegi, keda nad saavad usaldada, kes aitab ja kes neid kuulab. Olen neile kui sõber. Nõnda tekib minu ja minu patsientide vahel kindlasti ka side, mis muudab nende kannatuste nägemise emotsionaalselt väga raskeks.

Aga kõigile neile mõtlemine, kes saavad tänu minu igapäevasele tööle taas kergemini hingata või tunnevad end lihtsalt paremini, aitab mind sellistes olukordades palju. Samuti aitab mind teadmine, et saan olla kasulik ja kellegi elus suuri muutusi esile kutsuda. Ja kõik need tänulikud ja õnnelikud näod, mõistvad ja viisakad pereliikmed, kõik need head sõnad … Pole midagi rõõmustavamat, kui näha patsienti, kes läheb iseseisvalt hingates koroonaosakonnast koju.

Mäletan, kui meil oli paar nädalat tagasi üks üsna halvas seisundis patsient ja patsiendi õde helistas iga päev samal ajal, et uurida, kas tal on kõik hästi. Tundsin ta juba hääle ja jutu järgi ära. Ta ütles igas telefonikõnes: “Tänan teid kõiki tehtud töö eest, me hindame teie tööd ja palvetame teie eest iga päev”. Ja isegi pärast 24-tunnist vahetust andsid need armsad sõnad mulle uskumatult palju positiivsust ja energiat.

Kuidas on muutunud suhtumine teie töösse? Kas see aasta on teie eriala ühiskonnas märgatavamaks teinud?

Suurem osa õdedest valis selle ameti, et inimesi aidata ja maailma muuta, mitte selleks, et tähelepanu pälvida. Pandeemia on ka näidanud, milline on õdede panus ka kõige raskemates tingimustes. Uudiste, sotsiaalmeedia ja kuulduste kaudu on inimesed nüüd teadlikumad haiglas toimuvast – sellest, kui palju energiat, teadmisi ja personali on elude päästmiseks vaja. Õed on alati olnud esirindel ja palju ohverdanud, et patsiente ravida ja neile parem enesetunne tagada.