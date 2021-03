VIDEO | Terviseamet: kõiki koroonahaigeid enam haiglasse vastu ei võeta

Kolmapäevad on üldiselt nädala suurimate koroonanumbritega päevad. Sel korral oli uusi positiivseid teste 200 võrra vähem kui eelmisel nädalal. Terviseameti asejuht Mari-Anne Härma sõnas, et nakatumise kasv on pidurdunud. „Aga olukord on ikkagi väga-väga halb ja nakatumise numbrid väga kõrged,“ lisas ta siiski.

„Täna kõiki haigeid enam haiglasse vastu ei võeta,“ tõdes Härma, et koroonapatsientidele mõeldud haiglavooditega on seis nii napp, et haigla ja kiirabi otsustavad vastavalt patsiendi seisule üheskoos, kes jääb kodusele ravile ja kes vajab siiski hospitaliseerimist. Viimase 24 tunniga tuli haiglasse sisse kirjutada 100 inimest. Härma nentis: „Meie meditsiinipersonal töötab väga kõrge ülekoormusega ja nii kaua vastu ei pea.“

Härma sõnul on olukord Põhja-Eestis nõnda sant, et terviseamet saab paljutele positiivse koroonadiagnoosi saanutele saata üksnes sõnumi kohustusega isolatsiooni jääda. Personaalselt võetakse ühendust veel vaid 19-40aastastega, sest neil on suurem sotsiaalne aktiivsus ja lähikontaktide arv. Terviseametnik palub ka kõigil inimestel, kes teavad, et nad on koroonahaigega kokku puutunud, ise isolatsiooni jääda, vajadusel töölt haigusleht võtta, mitte jääda ootama lähikontaktsuse teadet terviseametilt.

„Me kõik loodame, et täiendavaid piiranguid vaja ei ole,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et valitsus on juba keelustanud rohkem asju, kui nad tahaks. Praegu tuleb tegeleda sõnumite levitamisega, et inimesed kehtestatud reeglitest kinni peaks. Ülimalt oluline on praeguses olukorras, millised on positiivsete testide ja haiglavoodite hõivatuse numbrid selle nädala lõpus.

Nii Kiik kui ka sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo rõhutasid pressikonverentsil vaimse heaolu olulisust praeguses kriisis. Infot ja nõuandeid pakuvad muuhulgas veebilehed kriis.ee ja peaasi.ee.

„Depressioonirisk on 46 protsendil meie täiskasvanud inimestest. Teistes riikides läbi viidud uuringud näitavad sarnaseid tulemusi,“ tõi Riisalo välja värsked uuringutulemused ning palus kõigil jälgida ja toetada oma lähedasi-sõpru.