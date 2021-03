VALE VALGUS, HALB TÖÖASEND? Spetsialist õpetab, kuidas luua kodus tervislik ja mugav töökoht 

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna vilistlane, töötervishoiu erialal residentuuri lõpetanud Kadri Kellamäe kirjutas Tartu Ülikooli vilistlaste ajaveebis, et paljuski on inimeste tervisemured seotud just tööst tingitud probleemidega: vale valgustus, kehv sisekliima, liiga suur koormus, vale tööasend, traumade oht, sobimatud tööajad, halvad suhted kolleegidega jne,“ loetles ta.

"Kaugtöötajal tuleks mõelda läbi, kuidas tagada kodukontoris sama tõhus ja mugav töökeskkond kui päris kontoris," ütleb Kadri Kellamäe. Foto: Erakogu

Töölaual võiks olla võimalikult vähe asju. Esiteks ei leia sa täis kuhjatud laualt vajalikke dokumente ja töövahendeid kiiresti üles, aga teiseks ei mahu käed korralikult lauale ära. Küünarvarred peaksid toetuma lauale, et saaksid hoida õiget rühti. Käeulatusse pane valmis stressipall, jalgade alla säti kõrgendus. Mina ostsin endale kodus töötamiseks tänuväärse vertikaalhiire, mis on aidanud vähendada koormust randmele ka hiirepadja puudumisel.

Tooli valikul pea esmalt silmas, et see toetaks lülisamba nimmeosa. Iste ei tohiks olla liiga pehme ega liiga kõva, kuna see võib põhjustada keha vajumist ühele või teisele küljele. Tooli kõrgust peaks olema võimalik reguleerida. Hea tööasend on selline, et ekraan on silmade kõrgusel, õlad vabas asendis, käed keha lähedal ja selg hästi toetatud. Kui head tooli ei ole võimalik hankida, võid sättida toolile nimmepiirkonda padja või kokkuvolditud teki.