Eesti on täpselt samas seisus kui piirangute kehtestamise aegu. Fischer, Popov ja Kiik: oleme ettevaatlikult optimistlikud 

Kahe kolmapäeva, 10. ja 24. märtsi võrdlus. Positiivsete testide arv: 1484 vs 1553. Positiivsete testide osakaal: 19% vs 21,6%. Kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta: 1392,9 vs 1507,9. Patsiente haiglas: 639 vs 698. Neist numbritest jääb mulje, et viimase kahe nädalaga, mil riik poliitikute sõnul peaaegu lukku keerati, pole olukord grammigi võrra paranenud.