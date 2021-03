Kokkuleppe alusel viiakse Tallinnast Tartusse kaheksa koroonahaiget päevas 

Kui Põhja-Eesti haiglates on koroonahaigete voodikohtade seis kriitiline, siis Lõuna-Eestis on 30 protsenti voodikohadest praegu veel vabad. Teisipäeva jooksul viidi Tallinna haiglatest Tartusse neli patsienti, edasiseks on kokkuleppe kaheksa kuni 10 haige transpordiks päevas.