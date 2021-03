PEENIS ON OHUS! Teadlane hoiatab, et need on muutumas väiksemaks ja viletsamaks 

USA keskkonnateadlane Shanna Swan kirjutab, et inimkond seisab silmitsi eksistentsiaalse kriisiga, mille põhjuseks on ftalaadid – need on kemikaalid, mida kasutatakse plastide tootmisel, vahendab sky.com. Kuid ftalaadid võivad mõjutada oluliselt meie viljakust, kuna need mõjutavad meie hormoonüsteemi.