LIGI 600 AASTAT RAEAPTEEKI: keskajal pakuti nii rästikurasva, vihmausse kui ka rohtu armuvalu vastu 

„Apteeker oli linnakodaniku usaldusmees ja temale võis kõik mured ära rääkida," ütleb Raeapteegi muuseumihoidja Birgitt Laanmets. Foto: Erkki Pärnaku

Perekonnas oli traditsiooniks, et vanim poeg saab isa järgi nimeks Johann ning tal oli kohustus õppida arstiks või apteekriks. Burchart X oli suguvõsa viimane pärija ja apteek müüdi 1911. aasta alguses Carl R. G. Lehbertile, kelle koostatud Raeapteegi kroonikaalbum on eksponeeritud muuseumi digiekraanil.

„Raeapteegis on läbi aegade kaubeldud mitmesuguste huvitavate toodetega. Peale ravimite müüdi apteegis ka näiteks paberit, tinti, tõrvikuid, küünlaid, kangaid, püssirohtu, vürtse, maiustusi ja veini,“ kirjeldas Birgitta Laanmets ja nentis, et 15. sajandist pärit kuulus Raeapteegi klarett ja armuvalu rohuna tuntud martsipan on müügil tänapäevani. Praeguses muuseumiruumis on valik kummalistest keskaja ravimitest -rästikurasv, põletatud mesilased, täku kabjad, vihmaussid õlis, kuivatatud kärnkonnad.