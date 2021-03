OTSE | Üllar Lanno: koroonaolukord on veidi paranenud

Üllar Lanno teatas, et märgid koroonakriisi leevenemise kohta on lootustandvad. „Alles on jäänud ainult üks maakond, kus 14 päeva nakatumus 100 000 inimese kohta on üle 2000 – Harjumaa,“ nentis terviseameti juht. „Ka reoveeuuringu pilt võrreldes eelmise nädalaga näitab, et olukord on veidi paranenud.“