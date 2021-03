VIDEO | Üllar Lanno: koroonaolukord on veidi paranenud

Üllar Lanno teatas, et märgid koroonakriisi leevenemise kohta on lootustandvad. „Alles on jäänud ainult üks maakond, kus 14 päeva nakatumus 100 000 inimese kohta on üle 2000 – Harjumaa,“ nentis terviseameti juht. „Ka reoveeuuringu pilt võrreldes eelmise nädalaga näitab, et olukord on veidi paranenud.“

R ehk kordaja, mis näitab, kui mitut järgmist inimest nakatab üks koroonahaige, on reedese seisuga langenud alla ühe ehk epideemia lainehari on loodetavasti ületatud. „Oleme jätkuvalt õhkõrnal jääl,“ manitses Lanno siiski, et praegu pole aeg enda senist käitumismustrit muuta.

„Ma palun, järgmised kaks nädalat peame kinni piirangutest, hoiame distantsi, püsime kodus, väldime kontakte,“ lisas terviseametnik, et siis saab lõpuks rääkida ka piirangute järk-järgulisest leevendamisest.

„Järjepidavus on see, mis meile tulemusi annab,“ rõhutas ka terviseminister Tanel Kiik, et langustrendi on küll näha, kuid see ei tähenda, et viirusesse kuidagi lõdvemalt võiks suhtuda. „Piirangute leevandamine saab olema reaalne kevade teises pooles,“ sõnas Kiik.

Olukord haiglates on siiski jätkuvalt raske. Lanno sõnul on tavavoodikohtadest hõivatud 79 protsenti, kolmanda ehk kõrgeima astme intensiivravis on samuti vaba vaid iga viies voodi.

PPA kriisijuht Vallo Koppel oli sammuti oma sõnumites positiivne – võrreldes kõige karmimate piirangute algusajaga kaks nädalat tagasi on eestlased muutunud palju hoolsamaks. „Maskikandmisest peab jätkuvalt kinni 97-98 inimest sajast,“ ütles Koppel.