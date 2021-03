Uudised KOROONA MÖLLAB: kas plaanilise raviga üldse jõutakse tagasi ree peale? Viljar Voog , täna 16:56 Jaga: M

SUTS: Tervise- ja tööminister Tanel Kiik sai neljapäeval Ida-Tallinna keskhaiglas vaktsiinisüsti. Foto: Raigo Pajula / ITK

Viimasel nädalal on sotsiaalmeedias ringelnud üks Tartu Ülikooli Kliinikumi sisedokument, kus allajoonitult tuuakse välja fraas otsusest: „Leida /---/ võimalust patsientide arvu suurendamiseks.“ Koroonaeitajad peavad seda tõenduseks, et Eestis sadu elu võtnud ja tuhandeid haiglasse saatnud epideemia on väljamõeldis. Mõistagi see nii ei ole. Küll aga peitub lause taga tõsine murekoht.