Ööpäeva jooksul suri 17 koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 709 patsienti

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 104, haiglaravi vajab 709 patsienti.Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 196 317 inimesele, kaks doosi on saanud 61 206 inimest.

Kõikjal Eestis kehtivad inimeste kokkupuudete vähendamiseks ranged piirangud, et saaksime koroonaviiruse laialdase leviku kontrolli alla. Nakatumiste vähendamiseks on suletud kaubandusettevõtted, avatud on vaid esmavajalikud poed. Suletud on toidukohad, peatatud on kogu meelelahutus ning üritusi pole lubatud korraldada. Ka ei tohi siseruumides praegu sportida ja tegeleda huvitegevusega. Õues liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võib koos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.