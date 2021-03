VIDEO | Haiglaravi vajab rekordarv koroonapositiivseid. Härma: patsientide hulk veel tõuseb

„Ootuspäraselt liigume veel haiglaravi osas veel tõusutrendis,“ sõnas terviseameti asejuht Mari-Anne Härma esmaspäeval toimunud pressikonverentsil. Kuna haiglasse jõuavad nakatunud tavaliselt nädal-kaks pärast positiivset testi, siis loodetavasti järgmisel nädalal kasv peatub ja seejärel hakkab juba langema.

„Praegu on seis kriitiline, eriti Põhja regiooni intensiivraviga,“ teatas Härma, et intensiivravikohtadest on puudus. „Peab lootma sellele, et patsientide vahetus ehk põhjast lõunasse saatmine aitab defitsiiti leevendada.“

Kui number jääb 0,9 peale, oleks me Härma sõnul mai alguses sarnases olukorras kui jõulude paiku ehk iga päev lisanduks 500–600 koroonaga nakatunut. Samas on põhjust loota, et R langeb veelgi madalamale.

Mida arvab terviseamet võimalusest korraldada kõrge nakatumisnäitajaga Lasnamäel masstestimine? Härma sõnul arutab teadusnõukogu teemat kindlasti esmaspäeval, kuid selline testimine annaks parima tulemuse, kui seda teha suuremahuliselt ja ühel ajal. Teste peaks aga läbi viima meditsiinipersonal, kes niigi töötab praegu viimasel piiril – öösel haiglas vahetuse lõpetanud õed lähevad hommikul testimispunktidesse tööle.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik võttis kokku hetkeseisu vaktsineerimisrindel: vähemalt ühe süsti on saanud ligi 194 000 inimest. 70+ vanuserühmas on saanud vaktsiini 36,7 protsenti inimestest ja see hulk peaks peagi kasvama, kui kohale jõuab suurem kogus nüüd just vanematele inimestele soovitatud AstraZeneca vaktsiini.