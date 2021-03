Rästikuhammustus viis väikse poisi  haiglasse: uskumatu, kui palju üks laps suudab taluda! 

Nüüd arvati, et ta kõndima ei peaks ja pandi lamama ja edasi käis liikumine ratastoolis. Haiglasse sisse veel ei võetud, sest esmalt oli vaja veenduda, et me ei oleks viiruses. Viidi kabinetti kus võeti pulgaga covid analüüsid ning lõpuks vereproov. Veel 1h ootamist ja saime palatisse. Selleks ajaks oli vereanalüüsi tulemus käes.

Hapnik ja vererõhk on ohtlikult madal ja juba oodati ettevalmistaud voodikohaga. Hapnikumask, valuvaigisti, hormoonravi, soolalahus mürgi välja loputamiseks, allergiarohud ja kõike päris ma ei teagi mida järjest sisse tilgutati.

Kell 19 algasid esimesed valuhood. Valu ei tule mitte vaikselt hiilides, mis kasvab suuremaks, vaid tuleb nii nagu lööks küünarnuki ära. Kuna Sander on maailma kõige vapram poiss, siis ta väänles voodis hambad kokku surutud ja karjatas vahepeal, et kõht valutab, nagu keegi lõikaks kõhtu, kuid ei olnud mingit nuttu. Kõik muidugi said aru, et tegemist on hirmsa valuga ja talle leiti veel valuvaigisteid, mida olemasolevatele lisaks anda.

Nii käisid need valuhood erinevates kohtades iga 3–4 h tagant kuni järgmise päeva lõunani. Öösel märkasime, et hiigelsuureks paisunud labakäele lisaks on käsivars sinine, kuni rindmikuni. Arsti sõnul on see rästiku mürgi tagajärjel lagundatud punased verelibled.

Tänaseks kolmandal päeval enam valusid ei ole ja hapnikutase on ka korras. Nüüd ei tohi paistetus kaelani jõuda ja ilmselt ei jõua ka, sest oleme 2 pikka päeva jääkotte vapra poisi õrnal käsivarrel hoidnud. See on lihtsalt uskumatu, kui palju üks laps suudab taluda mõne päeva jooksul ja ei virise kordagi. Teeb koostööd ja üritab isegi naeratada sõbralikult. Kui küsisin täna tema käest, et kas ta vihkab nüüd rästikuid, siis ta ütles, et ei vihka vaid on õnnelik, et ta ära ei surnud ja nüüd teab kui suur jõud neil on.