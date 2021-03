TEADLANE SELGITAB: kuidas on võimalik, et inimene sai pärast vaktsineerimist positiivse koroonaproovi? 

Selgitab Tartu ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner:

Eestis kasutusel olevates vaktsiinides ei kasutata tootmisprotsessis terveid viirusi (erinevalt Hiina vaktsiinidest), vaid selle osakesed toodetakse/kasvatatakse tehases eraldi. Seega on välistatud, et Pfizeri vaktsiin põhjustab Covid-19 haigust.

Saastumise vältimiseks säilitatakse vaktsiine väikestes kogustes (5–6 doosi) ja süstlaid hoitakse eraldi – seega on šanss, et materjalid ise kuidagi viirusega koos oleks, väike. Saastatuse puhul peaksid olema nakatunud ka ülejäänud 4–5 inimest, kes sama vaktsiinidoosi said. See aga hakkaks kindlasti perearstile silma.

Kahjuks ei saa me öelda, kust vaktsineeritud inimene haiguse sai. Viiruse peiteaeg on 2–12 päeva, mistõttu ei ole välistatud, et inimesel oli viirusega kokkupuude koguni nädal enne esimese vaktsiinisüsti saamist või vaktsineerimise päeval.