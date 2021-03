Kristian Jaani: see on ikka päris karm, millist hirmu külvatakse NETSi muudatuste teemal 

"See on ikka päris karm, milline hirmu külvamine käib nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatuste teemal. Kurb," nendib Jaani ühismeediapostituses.

Jaani sõnul on muudatuse eesmärk see, et terviseametil oleks lihtsam kaasata abikäsi tervishoiu hädaolukorra lahendamisele ja et kaasamine oleks läbipaistvam, kiirem ja õigusselgem.