FOTOD | OHTLIK JA EKSITAV REKLAAM! Koroonaviiruse raviks soovitatakse MMSi 

Kloordioksiid on aine, millel on mikroobe hävitav toime, mida kasutatakse valgendajana, kõvade pindade desinfitseerimiseks ja vee puhastamiseks tingimustes, kus pole saada puhast joogivett. Oma olemuselt on kloordioksiid biotsiidina käsitletav aine.