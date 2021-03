VIDEO | Tanel Kiik: vastutustundlikult käitudes saame ühiskonna avada ning haiglad ei pea enam tegema raskeid valikuid, keda ravida

Härma sõnul levib Eesti peamiselt Ühendkuningriikide tüvi, LAV-i tüve on leitud 19, millest 18 juhtu on riiki sisse toodud.

Tanel Kiik palus inimestel jätkata vastutustundlikku käitumist, sest siis saab hakata ühiskonda taas avada ega haiglad pea tegema raskeid valikuid, kes saavad ravile ja kes mitte. Minister sõnas, et tervishoiu koormus jätkub ilmselt aasta lõpuni ning kokku on kriisi ajal haiglaravi vajanud üle 6000 patsiendi.

Töö- ja terviseminister lisas, et jutud nagu Ida-Virumaal oleks vaktsineerimise vastu huvi leige, ei vasta tõele, ning üldise vaktsineerimisega liigutakse nii kiiresti edasi kui võimalik. Ta lisas, et kaitsepookimise tempo on kasvanud tänu suurenenud vaktsiinitarnetele

Nädalavahetusel on plaanis teha üle 20 000 vaktsineerimise, praeguseks on esimese kaitsesüsti saanud üle 200 000 Eesti inimese.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killari sõnul on nii-nimetatud rohelise passi otsus võimalik juba juunis, ent selle rakendamine olevat väljakutse paljudele Euroopa Liidu riikidele. Ta sõnas, et luuakse vaktsiini sertifikaadi, tuginedes digiloos olevatele andmetele. Ühtlasi soovitakse luua ka testi- ja läbipõdemise sertifikaadi. Mõlemat peaks saama välja printima, telefoni laadima või näitama seda digiloost. Küll aga on ees arutelud, kus seda tõendit kasutama hakatakse. Killari ka märkis, et on oluline, et selle kaudu ei diskrimineeritaks inimesi.