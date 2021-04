MUUSIK SELJATAS MAKSAHAIGUSE. Jaan Elgula: „Kõige hullemad on tõved, mis ei anna märku“ 

Jaanil polnud aimugi, et ta on haige. „Kõige hullemad ongi need tõved, mis ei anna märku. Kui liigesed valutavad, lähed arsti juurde ja saad abi. C-hepatiidi puhul ongi see asi, et sa ei saa aru, et ta sul sees on,“ meenutab muusik aastate tagust seisu. „See on maksahaigus, aga maksas pole ju närviretseptoreid. Kui alkoholi ei tarbi või tarbid mõõdukalt ja harva nagu mina, siis mitte mingisuguseid vaevusi maksas ei esine. Mul ei olnud mingeid märke, et seda põen.“