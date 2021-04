KURK VALUTAB JA KIPITAB? Viis põhjust, miks see ei taha üle minna 

Anatoomiliselt asub kurk nelja tee – ninaneelu, söögitoru, hingetoru ja suuõõne – ristumiskohas. Kurgul ja ninaneelul on kokkupuude väliskeskkonnaga ja seetõttu on need pisikute ründekohaks. Arvestades rahvast räsivat koroonapandeemiat, väärib meeldetuletamist, et nakkuseriski vähendab maski kandmine!