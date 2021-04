HANERASV, TABLETID, INHALAATOR? Mis aitab kõige paremini köha vastu? 

Külmetushaigusega kaasneva köha olemus võib olla erinev – rögaeritusega või ilma. Seetõttu tuleb ka leevendav preparaat valida lähtuvalt köha tüübist. Sageli on köha esimestel päevadel kuiv ja ärritav ning muutub paari päeva möödudes lahtisemaks.

"Üle kolme nädala kestnud köha, hingamisraskuste ning kõrge palaviku või verise röga korral tuleks võtta ühendust perearstiga," soovitab proviisor Izabelle Adamson. Foto: Erlend Štaub

Apteegi köharavimitest saab valiku teha vastavalt sobivale ravimvormile – siirupid, tabletid, lahustuvad tabletid – ning köha tüübile. Rögalahtistavad vahendid muudavad röga vedelamaks, lisavad rögaeritust ning muudavad selle kergemini väljaköhitavaks. Rögalahtisteid on sünteetilisi nagu ambroksool ja atsetüültsüsteiin, kuid ka looduslikke nagu altee, luuderohi ja aed-liivatee.

Kuiva köhaga on limaskestad kuivad ning tursunud, mistõttu on oluline niisutada limaskesti. Mitmesugused imemistabletid soodustavad sülje teket, rahustavad ja kaitsevad limaskesti ning tagavad pikemaaegse niisutuse. Lühiajalise ärritava köha puhul on abi Islandi käokõrva, mett ning alteed sisaldavatest siirupitest ning pastillidest.