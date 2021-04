TEADLANE SELGITAB: miks ma peaks ennast vaktsineerima, kui vaktsiini kaitse kestus pole teada? 

"Laias laastus jälgitakse vaktsiinide inimuuringutega kolme tahku: ohutust, tõhusust ja kestust. Ohutus on nüüdseks juba korrektselt tõestatud: nii käimasolevate uuringutega kui ka igapäevaste andmetega – praeguseks on maailmas süstitud 312 miljonit vaktsiinidoosi.

Tänapäevastel vaktsiinidel pikaajalisi kõrvaltoimeid ei esine. Ka tõhusus on uuringutega suhteliselt hästi määratud. Tõhususnäitajad võivad eri ühiskonnarühmades pisut kõikuda, kuid üldjoontes on teada, et uued vaktsiinid töötavad kas väga hästi (AstraZeneca ja Johnson & Johnson) või väga-väga hästi (Pfizer ja Moderna).