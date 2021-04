Operatsioon Kevade Plaan jõus? Tanel Kiik: arutame küsimust neljapäeval valitsuses

"Kõne eesmärk oli kuulata otseallikast, mis on ettevõtte vaktsiinitarnete hetkeseis, mis on võimalused selliseks koostööks mistahes teadusuuringu raames ja kas ettevõttelt on tulnud mingit ametlikku tagasisidet Kevade Plaani osapoolte pöördumisele," rääkis Tanel Kiik kolmapäeval Delfile. "Homme arutame seda küsimust ka valitsuse tasandil, kas ja milliseid täiendavaid samme on võimalik riigil astuda, et sellise teadusuuringu võimalikkust suurendada."