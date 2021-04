Hea nõu ARST VASTAB: ranne valutab mitu kuud, kas oleks vaja mingit ravi? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna 06:00 Jaga: M

Ranne sai põrutada Foto: Istockphoto

„Juhtus nii, et jõulude eel surnuaias käies kukkusin libedal kõnniteel. Maandusin tagumikule, aga muidugi panin enne käed ette. Kondid jäid terveks, kuid parem käsi sai korralikult põrutada, nii et jäi valusaks. Nüüd on sellest juba tükk aega möödas. Käsivars ja õlg on paranenud, aga randme olukord pole paranenud – kui painutan labakätt tahapoole, siis on valus. Aga mis veelgi halvem, ma ei saa sellele labakäele püsti tõustes toetuda ega ka selle käega tainast sõtkuda. Samas nagu luumurdu ka ei ole, käsi liigub. Kui kaua selline põrutus võib paraneda? Kas oleks vaja mingit ravi? Ma pole siiani tahtnud nii väikse asja pärast perearsti tülitada,” kirjutab Tiiu lugeja.