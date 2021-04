Hea nõu ARST SELGITAB: mis haigus see on, kui nahale tekivad väikesed näsad? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna 07:00 Jaga: M

Foto: Istockphoto

„Armastan veeprotseduure ja mulle meeldib lasta dušist tuleval veejoal ennast masseerida, see mõjub mulle lõõgastavalt. Eriti nüüd, kui spaad on aeg-ajalt kinni. Aga talvel märkasin, et mu kõhule ja seljale on hakanud tekkima pisikesed näsakesed, mis veidi kihelevad. Kogu aeg on kiusatus neid küünega kratsida ja ära tõmmata, nii et järele jääb väike punetus. Kas need näsad võivad tekkida liiga tihedast sooja vee all kümblemisest? Või on see mingi nahahaigus? Vahel ka kreemitan keha, kuid minu arust neid näsasid see ei vähenda,” kirjutab Tiiu lugeja.