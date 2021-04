Hea nõu KES PEAKS HOIATAMA? Mida teha, kui eri ravimid mõjuvad koos halvasti? Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna 07:00 Jaga: M

Foto: Erki Parnaku

„Kas apteeker näeb retseptiravimit väljastades arvutist, mis rohtusid on inimesele veel kirjutatud? Et kui mõnel neist on vastukäivaid mõjusid, siis saaks ta inimest nende eest hoiatada? Mul juhtus hiljuti nii, et kaks arsti kirjutasid teineteisest sõltumatult kaks tugevat põletikurohtu, mis üheskoos mõjusid halvasti. Kas oleks saanud seda ära hoida?” kirjutab Tiiu lugeja.