Hea nõu RÄÄGI OMA VALUGA! Uskumatu lugu: naine sai hambavalust lahti palumisega Geidi Raud , täna 07:00

Tiina käib aeg-ajalt poes vaatamas, missugune kivike teda kõnetab. Pisut esoteerikat kulub ellu ära! Foto: Aldo Luud

Räpina proua Tiina Ibragimova (62) on elus kaks korda pidanud valutava ihuliikmega mõtetes vestlema, et too valutamise lõpetaks. Mõlemal korral oli ta reisil, kus arstiabi jäi kättesaamatuks. Kuid ta elus on juhtunud muudki seletamatut.