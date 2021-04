Ravimiameti meditsiininõunik: AstraZeneca vaktsiini kohta annavad riigid soovitusi vanuse alampiiri kohta, ent noorematele pole seda välistatud 

"Katsume aru saada, et nii COVID-19 kui selle vastaste vaktsiinide kohta koguneb ikka veel iga päev uusi teadmisi ja oleks puhta rumal neid mitte arvestada. Sõnumid tuleks katsuda siiski selged hoida (mida on keeruline teha, kui hulk inimesi näeb segaduse suurendamiseks hommikust õhtuni sihikindlalt vaeva)," kirjutab Irs Facebookis.

Alla 60aastastel vaktsineeritutel ütleb Irs, et neli kuni 16 päeva pärast vaktsineerimist esineb väga harva - praeguste andmete alusel kuni 1 juht 100 000 vaktsineeritu kohta - ebatavaliisi tromboosijuhtumeid, vahel ka koos trombotsüütide vähesusega. Rohkem on neid juhtumeid olnud naistel kui meestel. "Seetõttu on mõned riigid viimastel päevadel andnud soovitusi vanuse alampiiri kohta, välistamata võimalust ka noorematel soovijatel seda vaktsiini saada," selgitab Irs.

Ta sõnab, et vaktsiini esimese ega teise doosi kasutamist alla 60aastastel pole Euroopa Ravimiamet keelanud ega piiranud ning ka riigid, mis on andnud üldise soovituse seda vaktsiini edaspidi peamiselt eakatel kasutada, ei ole välistanud kasutamist noorematel.

"Mitmed riigid on vaktsineeritutel soovitanud pidada kindlasti arstiga nõu, kui pärast vaktsineerimist esineb üle 4 päeva püsiv tugev peavalu või tekib tugev püsiv peavalu 4-16 päeva jooksul pärast vaktsineerimist või kui nahal esineb verevalumeid mujal kui vahetult süstekohal," kirjutab Irs. Ta ka lisab, et seni puuduvad teadusandmed erinevate tootjate vaktsiinidega immuniseerimise (üks doos ühte, teine teist) kasu ja riski kohta.