TÄIDA ANKEET VÕI RISKID HIIGELTRAHVIGA: Eestisse sisenejad peavad tänasest täitma tervisedeklaratsiooni 

Lanno allkirjastatud korralduse kohaselt on ankeet käsitletav korrakaitseseaduse ettekirjutusega. Juhul, kui piiriületaja keeldub deklaratsiooni täita, on võimalik määrata kuni 9600 euro suurune trahv.

Pühapäeva hilisõhtul saadetud pressiteates sõnab terviseamet, et deklaratsiooni eesmärk on Covid-19 leviku tõkestamine ning inimeste informeerimine neile kehtivatest õigustest ja kohustustest. Piiriületajate reisimise ja testide andmete analüüs on vajalik viiruse SARS-CoV-2 uute muteerunud tüvede ja nende päritolu tuvastamiseks. Täpsustatud deklaratsioonide alusel paraneb andmete usaldusväärsus ja kvaliteet.