VIDEO | Hädaolukorra meditsiinijuht: haiglaravil on rekordarv inimesi, aga see hakkab langema

Tema sõnul läks nädalavahetusel planeeritult ning neljapäeval tehti ettevalmistusi, et Tallinna haiglates oleks piisavalt ravikohti. Sule tõi välja, et patsiente on saadetud ka Tartu ülikooli kliinikumi, alates 5. märtsist 44, viimase ööpäeva jooksul kaks.

Hädaolukorra meditsiinijuht lisas, et pühapäeva õhtul oli seis selline, et inimesed rahulikult valvesse minna, sest uute haigete saabumine on vähenenud. Ööpäeva jooksul lisandus 59 Covid-19 haiglapatsienti, mida on viimase aja kohta vähe.

Sule avaldas lootust, et haiglaravi võimekuse testimisega saadakse selle nädalaga ühele poole. Ta ütles, et esmaspäev ja teisipäev on need päevad, kus kirjutatakse patsiente rohkem välja ja haigestumuse graafikust saab eeldada, et 7-14 päeva pärast hakkab langema. "Kui üldhaigestumine langeb, hakkab ta mõjutama ka üldravi vajadust. Selle nädalaga võiks haiglaravi vajadus hakata stabiliseeruma," ütles hädaolukorra meditsiinijuht ning tänas ja tunnustas neid kolleege ja teisi, kes on läinud haiglatele appi.

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et nädalavahetusel tehti kokku 17 000 vaktsiinisüsti ja tema hinnangul saadi hästi hakkama. Ta sõnas, et mõne raviasutuse otsustest võtta nooremad süstimisele tekitas segadust. "Kõigepealt anname panuse ja vaktsineerime ära eakad inimesed, kuna neil on suurem risk sattuda haiglasse ja haiguse kulg on tõsisem. Isetegevuslikud otsused, kus ise lubatakse nooremaid süstida, pole aktsepteeritavad," ütles Laane.

Ta sõnas, et Euroopa Liidu lõikes oleme vanemate inimeste vaktsineerimise hõlmatuse näitajalt tagant kuuendad. Ta lisas, et kõige paremini saavad hakkama saared ja Läänemaad, punase laterna rollis on Ida-Virumaa. "Seal on viimastel nädalatel olnud tõus, ent suur töö on ees," ütles Laane.