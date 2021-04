TEADLANE SELGITAB: mida tähendab koroonatesti valepositiivne tulemus? 

Selgitab Tartu ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner:

"Valepositiivne tulemus on juhtum, kus proovis ei ole tegelikult viiruse geneetilist materjali, aga mingil tehnilisel põhjusel saadakse ikkagi selle kohta positiivne signaal.

Oma varasemast teaduslabori kogemusest võin öelda, et valepositiivsed PCR tulemused tekivad ainult inimlike eksimuste tõttu: kas on proov kuidagi saastunud või on testi käigus kasutatavad materjalid kuidagi viirusega kokku puutunud. Ka testivõtja võib olla ise viirusega kokku puutunud ja see rikub tulemuse ära.

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool

Diagnostilistes laborites teeb auditeid riik, kes kontrollib nõuetele vastavust. Minu andmetel pole Eestis valepositiivsusega laialdasi probleeme olnud, sest need selguvad kontrollproovidega alati kiiresti. On teada, et PCR-test võib anda positiivse tulemuse kuni 90 päeva jooksul pärast terveks saamist. Nimelt võib viirusest jääda kehasse jääke, mis tulevad PCRiga välja. Seega on täiesti võimalik, et inimene on tegelikult haiguse juba vaikselt või asümptomaatiliselt läbi põdenud, kuid ta pannakse ikka kümneks päevaks karantiini. Kui palju selliseid juhtumeid tekib, ei oska ma öelda. Üldiselt saadetakse inimesed PCR-testi tegema ju ikkagi siis, kui neil on sümptomid.

Foto: Aldo Luud