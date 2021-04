LÕPETA ÄRA! Need on laused, mida ei tohi öelda lapsele, kellel on vaimse tervise muresid 

Üldlevinud seisukoht on, et tänapäeva lastel on rohkem vaimse tervise muresid kui eelmistel põlvkondadel. SA Tallinna Koolitervishoid kooliõed Elis Singh Sunar ja Inga Raudsepp nõustuvad, et probleemidega lapsi on palju. Ühelt poolt seetõttu, et vaimseid häireid diagnoositakse rohkem kui mõnikümmend aastat tagasi. „Ma arvan, et lapsevanemad on teadlikumad kui kunagi varem. Nad loevad rohkem, koolitavad end rohkem, infokanaleid on rohkem ning vaimse tervise teemad on aina aktuaalsemad, mistõttu lapsevanemad ja ka lapsed tunnistavad sagedamini oma muresid, häireid, probleeme. Häbitunne on vähenenud ja üha enam on julgust end avada ning pöörduda spetsialistide poole,” leiab Elis Singh Sunar, kes on lisaks tööle Tallinna Südalinna Koolis ka vaimse tervise õde.