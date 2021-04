NAABRID ON MURES: Soome loovutab raskustes riikidele vaktsiini, ka Eestile 

Kõne all on Pfizer/Biontechi vaktsiin Comirnaty. Euroopa Liidu riigid otsustasid, et oma osast loovutatakse kokku 2,85 miljonit vaktsiinidoosi Bulgaariale, Horvaatiale, Eestile, Lätile ja Slovakkiale, kus koroonaolukord on eriti hull.

Eestis on olukord äärmiselt halb, kirjutab Iltalehti. Märgitakse, et kuna Eestist käib Soomes iga nädal väga palju inimesi tööl, on ka Soomele väga oluline, et Eestis saaksid vaktsineerimisasjad korda. Ajaleht toob ka välja, et võrrelduna elanike arvuga on Eesti nakatumiste arvu poolest Euroopas kaheksandal kohal.